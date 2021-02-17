Aç kalan çakallar şehre indi

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Bilecik'te aç kalan çakallar kent merkezine inerken, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bilecik merkez Beşiktaş Mahallesinde oturan bir vatandaş, evinin arkasındaki ormanlık alandan yola inen çakalları görünce hemen cep telefonuna sarıldı. Aç kalan 2 çakal yol kenarında bulunan çöp konteynırın etrafında yemek ararken, bu esnada karın keyfini çıkardılar.

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