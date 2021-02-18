Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı

13 şehidin katili işte o alçak!

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Bilecik'te etkili olan kar yağışından dolayı kapanan 32 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Kent genelinde 4 gündür aralıklarla devam eden yağış nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 1 buçuk metreye ulaştı. Bilecik İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri il genelinde kar yağışı nedeniyle kapanan 32 köy yolunu iş makineleriyle açmaya çalışıyor. Ekipleri gece gündüz kapanan köy yollarını açmaya çalışırken bir yandan da diğer köy yollarının kapanmaması için büyük gayret sarf ediyorlar.

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