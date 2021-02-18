İl Müftüsü Erhun'un Regaip Kandili mesajı

Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, Regaip Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

İl Müftüsü Ehun, yayımladığı mesajında, Kur'anı Kerim ve hadislerin faziletine işaret ettiği ve müminlerin de yüzyıllardan beridir kutladığı mübarek ay, gün ve geceler, senenin içine dağılmış vaziyette bulunduğunu hatırlattı.

Üç Aylar, kamerî aylardan Recep, Şâban ve Ramazan ayları olduğunu anlatan Müftü Ehun mesajında, "Bu mübarek aylardan birincisi olan Receb'in manevi değerine, Kur'anı Kerim'de, 'Allah'ın gökleri ve yeri oluşturan günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır. Bu, dosdoğru bir nizamdır. Öyleyse o aylar içinde kendinize yazık etmeyin' ayeti kerimesinde ve sevgili Peygamberimizin; 'Recep Allah'ın ayı, Şâban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır' hadisi şeriflerinde işaret buyurulmuştur. Bu mübarek aylar içerisinde öyle feyizli geceler vardır ki, yüce Allah'ın rahmet ve mağfireti bu gecelerde müminler üzerine yağmur gibi yağar. Recep ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, Allah'ın kullarına bol bol bağışta bulunduğu, az ibadetlerine karşılık çok ecir verdiği bir rağbet gecesidir. Regaip gecesi, duaların kabul olunduğu ve Allah'ın, isteyen kullarına ihsan ve ikramının bol bol olduğu bir gecedir ‘Regaip’ kelimesi, ‘kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey’ demektir. Yüce Allah’ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah’a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye ‘Regaip’ denilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin Regaip Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin birlik ve beraberliğimize, insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını, ülkemizde ve dünyada devam eden Covit19 salgınından da bir an önce felaha çıkartmasını yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm kardeşlerimize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur."

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