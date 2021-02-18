AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

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AK Parti Bilecik 'İl Yönetim Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda bir dizi gündem maddesi görüşüldü.

Toplantı İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında parti binasında yapıldı. Toplantıya Milletvekili Selim Yağcı'da katılırken, teşkilatta tam kadro eşlik etti. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan Yıldırım, "Milletvekilimiz Selim Yağcı'nın katılımlarıyla haftalık olağan İl Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Vekilimize toplantımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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