Bu da kardan 'inek' Veterinerler hekimlerin kardan adamı da böyle olur

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler mesleklerini karla icra ederek kurum bahçesine kardan inek yaptı.

İlçe genelinde kar yağışı aralıksız olarak devam ederken Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen kardan adam görsellerine bir yenisi de Bozüyük’ten eklendi. İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler farkındalık oluşturabilmek için kurum bahçesine kardan inek yaptı. İnekten kardan adamda her türlü detayı düşünen veteriner hekimler, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin vazgeçilmezi maskeyi de takmayı unutmadı. Yoldan geçen vatandaşlar başta olmak üzere özellikle çocukların oldukça ilgisini çeken inekten kardan adamla fotoğraf çekinmek için kurum bahçesine gelenler bile oldu.

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