Bilecik, 1 haftada vaka sayısı en çok artan il

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in 1 haftada 100 bin nüfusta görülen Korona virüs (Covit19) vaka sayısı en çok artan il olduğunu açıkladı.

Koca yaptığı paylaşımda, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" ifadelerine yer verdi.

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