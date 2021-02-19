Bilecik'te vatandaşlar hafta sonu da CoronaVac aşısı olabilecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te vatandaşlar hafta sonu da CoronaVac aşısı olabilecek

İHA

Bilecik'te vatandaşlar hafta sonu da CoronaVac aşısı olabilecek

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan CoronaVac aşının hafta sonları da yaptırılabileceğini ve hastanelerin bu noktada hizmetlerine devem ettiğini söyledi.
İl Müdürü Damkacı yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında Bilecik ili genelindeki hastanelerde aşı yapılmaya devam ediyor. Randevu sistemi ile aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken zaman zaman hastanelerde yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu nedenle hafta sonları da hastanelerimiz hizmet verecek. Bu kapsamda aşı olmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eksi 5 derecede karda yüzdü
YEREL HABERLER Eksi 5 derecede karda yüzdü
Cenaze hizmetleri kursu sona erdi
YEREL HABERLER Cenaze hizmetleri kursu sona erdi
Osmaneli'de kuşlar için üretilen yuvalar ağaçlara yerleştirildi
YEREL HABERLER Osmaneli'de kuşlar için üretilen yuvalar ağaçlara ...
Karaağaç köyü camisinde yangın çıktı
YEREL HABERLER Karaağaç köyü camisinde yangın çıktı
Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ve performans sağlıyor "Hava filtresini değiştirmek motorun ömrünü uzatır, yakıtı yüzde 8’e kadar azaltır"
YEREL HABERLER Hava filtresini değiştirmek araçta yakıttan tasarruf ...
Hayatta tuttu yürüttü çocuğu gibi baktığı 'kedi' 5 yıldır mutlu 6 ay hayvan hastanesinde yatan kediye yürümesi için 15 bin lira para harcadı Hayvan sever Halit Gölcan; Bu kedi orada aşağı yukarı 6 ayın üzerinde bakımda kaldı. 4-5 defa fizik tedavisi yapıldı" "Bu kedi bana hayvan sevgisini bir güzel aşıladı, sayesinde her gün 200 kediye bakıyorum"
YEREL HABERLER Hayatta tuttu yürüttü çocuğu gibi baktığı 'kedi' 5 ...
Osmaneli'de sıfırlanan vaka sayısı artışa geçti
YEREL HABERLER Osmaneli'de sıfırlanan vaka sayısı artışa geçti
Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini dinledi
YEREL HABERLER Başkan Şahin, muhtarların talep ve önerilerini ...
Bilecik, 1 haftada vaka sayısı en çok artan il
YEREL HABERLER Bilecik, 1 haftada vaka sayısı en çok artan il
Kuru, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı
YEREL HABERLER Kuru, Bozüyük İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atandı
Vali Şentürk: "112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz çağrılarla meşgul edilmemeli"
YEREL HABERLER Vali Şentürk: "112 Acil Çağrı Merkezi gereksiz ...
Vali Şentürk talepleri kaymakamlardan dinledi
YEREL HABERLER Vali Şentürk talepleri kaymakamlardan dinledi
AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım: "Demirtaş’a özgürlük isteyenlere lanet olsun"
YEREL HABERLER AK Parti Bilecik İl Başkanı Yıldırım: "Demirtaş’a ...
Bilecik Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı sürüyor
YEREL HABERLER Bilecik Belediyesinin ihtiyaç sahiplerine gıda ...
Rektör Beydemir'den 'ALES' sınavı açıklaması
YEREL HABERLER Rektör Beydemir'den 'ALES' sınavı açıklaması
Bu da kardan 'inek' Veterinerler hekimlerin kardan adamı da böyle olur
YEREL HABERLER Bu da kardan 'inek' Veterinerler hekimlerin kardan ...
Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı
YEREL HABERLER Rektör Beydemir, Başsavcı Ceylan'ı ağırladı
AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısı ...
Belediyeden buzlanma riskine karşı solüsyon çalışmalarını
YEREL HABERLER Belediyeden buzlanma riskine karşı solüsyon ...
İl Müftüsü Erhun'un Regaip Kandili mesajı
YEREL HABERLER İl Müftüsü Erhun'un Regaip Kandili mesajı
Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bilecik'te kar yağışı nedeniyle 32 köy yolu ulaşıma ...
Ezgi-Cumhur Babaoğlu'na 'Kadın Ulusal Usta' ve 'Ulusal Usta' unvanları verildi
YEREL HABERLER Ezgi-Cumhur Babaoğlu'na 'Kadın Ulusal Usta' ve ...
Doğadaki sahipsiz hayvanlara her gün yem bırakıyorlar
YEREL HABERLER Doğadaki sahipsiz hayvanlara her gün yem bırakıyorlar
Çatılardan sarkan kar ve buz kütlelerini temizledi
YEREL HABERLER Çatılardan sarkan kar ve buz kütlelerini temizledi