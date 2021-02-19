Bilecik'te vatandaşlar hafta sonu da CoronaVac aşısı olabilecek

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle vatandaşlara uygulanan CoronaVac aşının hafta sonları da yaptırılabileceğini ve hastanelerin bu noktada hizmetlerine devem ettiğini söyledi.

İl Müdürü Damkacı yaptığı açıklamada, "Korona virüs ile mücadele kapsamında Bilecik ili genelindeki hastanelerde aşı yapılmaya devam ediyor. Randevu sistemi ile aşılama çalışmaları yoğun bir şekilde sürerken zaman zaman hastanelerde yoğunluklar oluşmaya başladı. Bu nedenle hafta sonları da hastanelerimiz hizmet verecek. Bu kapsamda aşı olmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri dışında ve hafta sonu da hastanelerden randevu alarak aşılarını yaptırabilecekler" ifadelerine yer verdi.

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