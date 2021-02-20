Başkan Yaman'dan İl Müdürü Bircan'a ziyaret

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Bilecik Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bayırköy Belde Belediyesi aynı zamanda Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı olan Mustafa Yaman beraberindeki heyetle geçtiğimiz ay Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Serkan Bircan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretten Serkan Bircan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Yaman, "Bilgi birikimi çalışkanlığı ve azmiyle Bilecik'imize değer kazandıracak hizmetlere imza atacağına inandığımız sevgili kardeşime çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.

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