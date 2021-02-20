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'Trafik Medya Yüzleri' afişleri asıldı

İHA

'Trafik Medya Yüzleri' afişleri asıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde halkın yoğun olduğu bölgelere 'Trafik Medya Yüzleri' afişleri asıldı.
Gölpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler halkın yoğun olduğu bölgelere 'Trafik Medya Yüzleri' afişleri astı. Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Trafik Medya Yüzleri Projesi kapsamında üzerinde 'Dikkatinizi telefona değil yola verin, Trafikte asla risk almayın, Trafikte önceliğiniz yayalar olsun' gibi uyarılar bulunuyor. Proje kapsamında halkın bilinçlendirilmesi konusunda devamlılığını yapacaklarını belirttiler.

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