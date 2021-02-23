Belediye başkanı kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, kış aylarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını kendi elleriyle besledi.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, tüm vatandaşların Korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle sokak hayvanlarına mama ve su vermelerini istedi. Onların da bir can taşıdığını unutmamaları gerektiğini söyleyen Başkan Suer, "Özellikle kış mevsiminin gelmesiyle sokaklarımızda ve nüfusun azaldığı köylerimizde ki sahipsiz hayvanlar yiyecek bir şeyler bulmakta zorluk çekiyor. Onlara bu konuda yardım edebilmek için biraz kuru mama veya ekmek ile besleyebilirsiniz. Böylece sizin yardımınıza ihtiyacı olan bu hayvanların yaşamalarına destek olmuş olursunuz" dedi.

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