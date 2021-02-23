Bilecik'te haftalık korona vaka sayısında artış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre Bilecik'te sayı geçen haftaya oranla arttı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1521 Şubat tarihleri arasına ait Korona virüs (Covid19) vaka sayılarını yayınladı. Buna göre, Bilecik'in haftalık vaka sayısı 45,72 olarak belirlenirken, bu rakam geçen hafta 35,41 olarak açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.