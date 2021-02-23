6 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde korona virüs (Covid19) testi pozitif çıkan 6 hasta, mutasyonlu virüs taşıdığı gerekçesiyle karantinaya alındı.

Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerinde izole edilen hastaların tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ayrıca ekiplerin, hastaların temaslıları üzerinde filyasyon çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi. Mutasyonlu virüs taşıdığı tespit edilen hastalardan bazılarının şehirler arası yolculuk gerçekleştirdiği, bazılarının ise ilçeden hiç ayrılmadıkları halde mutasyonlu virüs bulaşıyla karşı karşıya kaldıkları öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşların hastalık bitiyor düşüncesiyle rehavete kapılmamaları gerektiğini belirtirken tedbiri elden bırakmamaları konusunda da uyarıda bulundu.

Diğer taraftan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hastaların bulunduğu evlerde 24 saat aralıksız olarak nöbet tutuyor.

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