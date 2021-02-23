Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından verilen Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi tamamlandı.

Afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkan kayıpları azaltmak, afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak ve afetlerin önlenmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 2021 yılı “Afet Eğitim Yılı” ilan edildi. Bu kapsamda Bilecik AFAD Müdürlüğü tarafından kentteki kamu kurum ve kuruluş çalışanlarına “Afet Farkındalık Güncelleme Eğitmen Eğitimi” verdi. 3 gün süren eğitim sonunda Bilecik AFAD Müdürlüğü tarafından katılımcılara sertifikaları verildi.

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