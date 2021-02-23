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Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Pazaryeri'ne hayran kaldı Arif Susam: "Benim söylememle olmuyor bu güzelliği herkesin gelip görmesi lazım"

İHA

Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Pazaryeri'ne hayran kaldı Arif Susam: "Benim söylememle olmuyor bu güzelliği herkesin gelip görmesi lazım"

Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Bilecik'in Pazaryeri ilçesine gelerek ziyaretler yaptı. Susam ilçeye hayran kalırken, herkesin görmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.
Taverna müziğinin sevilen ismi Arif Susam, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in daveti üzerine ilçeye geldi. Balkan Tekin ile birlikte Bozcaarmut Göleti’ni gezen Arif Susam buz tutan gölete hayran kaldı. Ardından ilçe merkezinde tarihi Soydan Boza'da soda ve pazarcık helvası ikram edilen Susam, hayranları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Benim söylememle olmuyor bu güzelliği herkesin gelip görmesi lazım"
İş nedeniyle birçok şehir gezdiğini anlatan Arif Susam, "Hakikaten çok harika bir yer. Buraya sayın başkanımızı ziyarete geldim. İlçeyi çok beğendim. İnşallah başkanıma söz verdim Pazaryeri halkına konser vereceğim. Benim söylememle olmuyor bu güzelliği herkesin gelip görmesi lazım. Ben şahsen o kadar yere gittim Türkiye’de gezmediğim yer kalmadı mesleğim icabı burayı çok sevdim. Çok harika bir yer ve Pazaryeri helvasıyla bozasıyla çömleği ile çok özellikli Türkiye de hiçbir yerde yapılmayan en kalite ürünleriyle en iyisi Pazaryeri’nde herkese tavsiye ederim” diye konuştu.

"Göletlerimizi gezdirdik, turizm potansiyeli olan yerlerimizi gezdirdik, çok beğendi"
"Sevip sevilmeyi Arif Susam şarkıları ile öğrendik" diyen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, “Değerli sanatçımız milyonların sevilen sesi milyonların hayranı olduğu kişi Arif Susam’ı ilçemizde ağırlamaktan gerçekten çok mutlu olduk. Göletlerimizi gezdirdik, turizm potansiyeli olan yerlerimizi gezdirdik, çok beğendi bozamızdan helvamızdan ikram ettik. Kendisine ziyaretlerinden dolayı desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Güzel bir söz verdi ilçemize inşallah pandemi bittikten sonra en kısa sürede Arif Bey’i ilçemizde görmekten mutlu olacağız. Kendisine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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