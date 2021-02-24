Pazaryeri’nde okçuluk kursuna yoğun ilgi

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından okçuluk kursları başlatıldı.

Hijyen kuralları çerçevesinde Pazaryeri İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün desteği ile okulda devam eden okçuluk kurslarının antrenörlüğünü Aydan Yavuz yapıyor.

Kurslara en az 7 yaşında olanlar katılabiliyor. 540 saatlik 2 adet kursta okçuluğun kavramsal çerçevesi, saha malzeme ve kurallar bilgisi, temel teknik ve uygulamaları, ön ısınma ve soğuma ile 18 metre ok atışı uygulamaları yapılıyor. Okçuluk kursu sayesinde kursiyerlerin bilişsel, psikomotor ve duyuşsal kazanımları bir arada takip edilip spor ahlâkının geliştirilmesine çalışıldığı ifade edildi.

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