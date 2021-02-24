Optisyen, Gözlükçüler Odasından Bilecik İl Sağlık Müdürlüğüne ziyaret

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OptisyenGözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilci Tuğçe Kılıç, İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'yı makamında ziyaret etti.

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü görevine vekaleten bakarken asaleten göreve atanan Ferhat Damkacı'yı 5. Bölge Bursa OptisyenGözlükçüler Odasına bağlı Bilecik İl Temsilcisi Tuğçe Kılıç ve yönetim kurulu üyesi Kübra Emirler hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette OptisyenGözlükçüler Odası Bilecik İl Temsilciliği faaliyetleri ve yapılanmaları hakkında bilgi veren Kılıç, İl Müdürü Damkacı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

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