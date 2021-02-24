Başkan Şahin: "Emniyet personelimiz tüm övgüleri hakediyor"

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Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan Başkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Namal'a Osmaneli'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışmalarına destekleri için teşekkür etti. Pandemi ve güvenlik nedeniyle gece gündüz çalışan emniyet müdürlüğü ve tüm çalışanlarının her türlü övgüyü hak ettiklerini söyleyen Başkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Namal'a, Lefke bezinden dokunan atkı hediye etti.

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