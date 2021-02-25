Sahipsiz köpeklere 1 yıldır çöpten topladıkları ekmeklerle sahip çıkıyorlar

Bilecik’te hayvansever bir çift, soğuk kış günlerinde eski çöplük alanındaki sokak köpeklerine sahip çıkmaya devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ikamet eden FahriyeHayri Özcan çifti 1 yıldır her akşam çöp konteynerlerinden topladıkları bayat ekmekleri araçlarıyla Hamidiye köyü yolu üzerindeki eski ilçe çöplüğüne götürerek sahipsiz köpekleri beslemeye devam ediyor. Tüm hayvanseverlerin takdirini toplayan Özcan çifti, soğuk kış günlerinin yaşandığı bugünlerde de yine sahipsiz köpeklerin yanında olmaya gayret gösteriyor. Gerek çöp konteynerlerinden toplanan gerekse hayırsever vatandaşlardan temin edilen bayat ekmekleri araçlarına koyan hayvansever çift her gün bu ekmekleri sokak köpeklerine götürüyor.

Hayvansever aile artık bu işi kendilerine görev edindiklerini ve sahipsiz köpeklere yiyecek götürmedikleri zaman kendilerini huzursuz hissettiklerini ifade etti. Özcan çifti, ”Artık onlar da bizim ailemiz gibi oldular. Onlara ekmek veya yiyecek götüremediğimiz zaman sanki kendi evladımız aç kalmış gibi huzursuz oluyoruz. Bizler sağ oldukça ve imkanımız oldukça bu sessiz canlılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

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