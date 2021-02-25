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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İHA

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Tevfikbey Caddesi ile Rasimbey Caddesinin kesiştiği nokta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Tevfikbey Caddesi istikametinden Tepebaşı mevkisine seyir halinde olan Mahmut E.Ö yönetimindeki 34 AGY 08 plakalı otomobil ile Rasimbey Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa U. kontrolündeki 34 PN 0455 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada Mahmut E.Ö yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, araçların kaza yerinden çekilmesinin ardından kontrollü verilen trafik normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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