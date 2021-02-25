Bilecik'te İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı yapıldı

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Bilecik'te her ay farklı bir ilçede yapılan İlçe Milli Eğitim Müdürleri İstişare Toplantısı'na bu ay Yenipazar ilçesi ev sahipliği yaptı.

Yenipazar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol başkanlığında yapılan toplantıya Müdür Yardımcıları Halis Çelik ve Tahsin Yazır; İl Milli Eğitim Şube Müdürleri Osman Bat, Bilal Eği, Cuma İvrendi, Ali Güder, Süleyman Özdemir ve Zekai Çobandere ile İlçe Milli Eğitim müdürleri ve şube müdürleri katıldı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirme yapan İl Müdürü Akyol, "Toplantıya katılan İl Milli Eğitim Müdürlüğü birim amirlerine, İlçe Milli Eğitim müdürleri ile şube müdürlerine teşekkür eder ve çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

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