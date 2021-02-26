Tekin'den, KYK müdürlüğüne atanan Sevgi Belder Eren’i ziyaret

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Pazaryeri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) müdürlüğü görevine atanan Sevgi Belder Eren’e başkanlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Pazaryeri ilçe Başkanı İsmail Soydan, Pazaryeri KYK Müdürlüğü görevine atanan ve göreve başlayan Sevgi Belder Eren'i ziyaret etti. Yeni görevinde Sevgi Belder Eren’e başarılar dileyen Başkan Tekin, günün anısına hediye takdim etti.

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