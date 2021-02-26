Kaymakam Çırak yüz yüze eğitim başlayan okulu ziyaret etti

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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde Kaymakamı Berker Çırak, 15 şubatta yüz yüze eğitimin başladığı Kınık Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Yüz yüze eğitimin başlaması ile birlikte tam zamanlı eğitimin verildiği okulu ziyaret eden Pazaryeri Kaymakamı Çırak, okul idarecilerinden okulun genel durumu hakkında bilgiler aldı. Sınıfları da gezen Kaymakam Çırak, ders gören öğrenciler ve öğretmenler ile sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi.

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