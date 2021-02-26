Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı

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Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre Bilecik'in Vezirhan beldesinden kent merkezine seyir halindeki plakasız motosikletin sürücüsü T.A., Köprülü Mehmet Paşa Kervansarayı önüne geldiğinde önünde seyreden E.S. yönetimindeki 11 AJ 790 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü T.A. yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaşanan kaza belde girişlindeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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