Dodurga’da cadde ve sokaklar kardan temizlendi

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Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde belediye ekipleri kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Beldede kar yağışının etkisini kaybetmesi ile beraber çalışmalarına hız veren Dodurga Belediyesi ekipleri ana cadde ve sokaklarda, ara sokaklarda biriken karları iş makineleri ile kamyonlarla Belde dışına taşıyarak kar temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Kardan temizlenen sokaklar yaşanacak don olaylarına karşı Belediye ekiplerince tuzlanıyor. Belde halkı yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Selim Tuna ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

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