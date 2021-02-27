TEMA’dan Vali Şentürk’e ziyaret

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Bilecik Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma (TEMA) Vakfı Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ü makamında ziyaret etti.

TEMA Vakfı Bilecik İl Temsilcisi aynı zamanda Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Mesut Kaplan, merkez İlçe Temsilcisi Oğuzhan Ateş ve Osmaneli İlçe Temsilcisi Betül Toptaş, Vali Şentürk'e, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Vali Şentürk, hem Türkiye hem de Bilecik'teki ağaçlandırma çalışmaların önemine değinerek, TEMA Vakfı'nın her zaman arkasında olduklarını söyledi.

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