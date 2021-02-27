"13 İl 1000 eTwinner" çevrimiçi eTwinning çalıştayı tamamlandı Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol: "Öğretmenlerin rehberliğinde grup çalışması yaparak 100'ün üzerinde proje hazırladılar"

13 ilin katılımıyla telekonferans sistemiyle 2 gün süren "13 İl 1000 eTwinner" adlı eTwinning Çalıştayı, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Katılımcı illerde yürütülen eTwinning projelerinin nicelik ve niteliğini artırmak ve eTwinning projesi yürütmek isteyen öğretmenlere rehberlik ve danışmanlık yapmak amacıyla Amasya, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Yozgat eTwinning il koordinatörlerinin işbirliği ile "13 İl 1000 eTwinner" adlı bir eTwinning çalıştayı telekonferans sistemiyle gerçekleştirildi.

"Öğretmenlerin rehberliğinde grup çalışması yaparak 100'ün üzerinde proje hazırladılar"

Yapılan çalıştayı değerlendiren Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "13 İlden 14 eTwinning il koordinatörü ve eTwinning projelerinde deneyimi ve kalite etiketi bulunan mentör öğretmenler ile eTwinning projelerinde yer almak isteyen bin öğretmenin görev aldığı çalıştayın açılış programına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Mustafa Hakan Bücük, 13 ilin il milli eğitim müdürleri, eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi Koordinatörü M. Fatih Döğer, Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal da katılım sağladı. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen çalıştayda, eTwinning faaliyeti kapsamında daha önce proje deneyimi olmayan öğretmenler, eTwinning projelerinde deneyimi ve kalite etiketi bulunan mentör öğretmenlerin rehberliğinde grup çalışması yaparak 100'ün üzerinde proje hazırladılar. eTwinning faaliyetleri Avrupa'da, 34 Avrupa Eğitim Bakanlığının uluslararası işbirliğinden oluşan European Schoolnet tarafından yönetilmekte olan merkezi destek servisi, ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilmektedir. eTwinning faaliyetleri ile; Avrupa'da okul ortaklıklarının kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, yenilikçi öğretim yöntem ve tekniklerinin Avrupa'da öğretmenler arası paylaşımının sağlanması, öğrencilerle öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dili kullanma becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır" dedi.

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