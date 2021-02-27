"Osmanlı Döneminde İnhisar" kitabı basıldı

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "Osmanlı Döneminde İnhisar" kitabı basıldığı söyleyerek, "Osmanlıca yazılmış kitabeler, fotoğrafları ile birlikte kitapta yer almaktadır" dedi.

Osmanlı Devletin kurulduğu topraklar olan Bilecik'te devlete ait bilgi ve fotoğrafın yer aldığı "Osmanlı Döneminde İnhisar" kitabı ilk etapta bin adet basıldı. Konu hakkında bilgi veren Bilecik'in İnhisar ilçe Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "Belediyemiz bir kültür hizmeti daha hayata geçirdi. Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi saygıdeğer hocamız Prof. Dr. Mehmet Topal tarafından Osmanlı arşiv belgeleri incelenerek büyük gayretlerle hazırlanarak ilçemiz İnhisar'ın tanıtımı için tüm il ve ilçelere dağıtımı yapılacak olan 'Osmanlı Döneminde İnhisar' kitabımız tüm hemşerilerimizin hizmetine sunulmuştur. Ayrıca, ilçemiz mezarlığında bulunan Osmanlı dönemine ait mezar taşları ile köylerimizdeki cami ve minarelerde bulunan Osmanlıca yazılmış kitabeler okutularak fotoğrafları ile birlikte kitapta yer almaktadır" dedi.

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