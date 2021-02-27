Başkan Yıldırım’dan, Pazaryeri'ne ziyaret

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AK Parti Bilecik il Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin’i ziyaret etti.

AK Parti Bilecik il Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediyesinin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, Başkan Tekin’in Ankara temasları kapsamında Çevre Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Ali Çelikbilek ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi. İl Başkanı Serkan Yıldırım, Pazaryeri Belediyesinin oluşturduğu bütün projelerinin her zaman destekçisi takipçisi olacaklarını belirterek, Belediye Başkanı Tekin’e misafirperverliği için teşekkür etti.

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