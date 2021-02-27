Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Özel İdare Müdürü olarak görev yapan Mustafa Sezgin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pazaryerindeki kurumlarda çeşitli görevlerde bulunan 7 yıl vekaleten 5 yılda asaleten Pazaryeri İlçe Özel İdare Müdürlüğü yapan Mustafa Sezgin, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Pazaryeri’nin sevilen simalarından olan Sezgin'in Karamustafa Paşa Camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Pazaryeri İlçe Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye Bilecik Valisi Bilal Şentürk, İlçe Kaymakamı Berker Çırak, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, kurum müdürleri, il özel idaresi personeli, çalışma arkadaşları köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.