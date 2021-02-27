Bilecik’te kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında randevu ile kan bağışı toplamaya devam edilirken, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği de gözlerden kaçmadı.

Bilecik merkez Atatürk Bulvarı üzerindeki Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi binasının önünde kan bağış otobüsünde sokağa çıkma kısıtlamasında da randevu ile kan bağışı toplamaya devam ediyor. Bileciklilerin yoğun bir ilgi gösterdiği kan bağışının 28 Şubat tarihinde de devam edeceği bildirildi.

Eşiyle randevu alarak kan vermeye gelen Özlem Ünal, "Özellikle pandemi sürecinde kan vermenin önemli olduğunu biliyoruz. o yüzden eşimle beraber kan vermeye geldik" dedi.

Kan bağışçısı Selahattin Ceyhan ise "Kızılay’ın uygulamış olduğu hafta sonu kan bağışı kampanyasını yürekten kutluyoruz. İşlerimizden vakit bulamadığımız için hafta sonu yapılan bu uygulamayı yerinde buluyorum” dedi.

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