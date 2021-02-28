Vali Şentürk, YEDAM inşaatında incelemede bulundu

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) inşaatında incelemede bulundu.

Vali Şentürk, bağımlı ya da bağımlılık yapan madde kullanan kişilerin ihtiyaçlarını belirleyerek psikolojik ve sosyal destek sağlayacak çalışmaların yapılacağı YEDAM inşaatında incelemede bulundu. İncelemenin ardından inşaat çalışmaları hakkında Yeşilay Bilecik Şube Başkanı Muzaffer Tekelioğlu'dan bilgi aldı.

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