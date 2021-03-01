Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde temizlik işleri ekipleri tarafından alt geçitler temizlendi.

Sokağa çıkma yasağı ile birlikte yaya ve araç geçişinin olmadığı hafta sonunu fırsat bilen ekipler, çevre yolu alt geçitleri ve tren yolu alt geçidinde temizlik ve yıkama çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.