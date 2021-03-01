Şeyh Edebali Türbesi dezenfekte edildi

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Osmanlı Devletinin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin Bilecik'teki türbesinde korona virüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucu Şeyh Edebali'nin Türbesi dezenfekte edildi. Pandemi sürecinde tedbirler kapsamında ziyaretçi alınan türbe yerleşkesini şubat ayı içinde 26 bin kişi ziyaret etti. Yoğun ziyaretçi kabulü yaşanan Şeyh Edebali Türbesi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'nde dezenfekte çalışması yapıldı.

Ekipler ayrıca kent merkezinde yoğun kar yağışı sonrası kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak, tuzlamalardan geriye kalan tuz ve diğer artıkları temizlemeye başladı.

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