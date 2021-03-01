Av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek tedavi edildi "Duman" isimli köpeğin iltihap kapan sağ arka bacağı kalçadan itibaren kesildi Dost Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Adem Gündüz: "Son çare bacağını kalçadan itibaren kesmek zorunda kaldık. Üzgünüz ama böyle yapmasak ölebilirdi"

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Dost Derneği Hayvan Barınağında tedavi edildi.

Mudurnu'ya bağlı bağlı Pelitözü köyünde 17 Ocak'ta sağ arka bacağından av tüfeğiyle vurularak yaralanan 6 yaşındaki "Duman" isimli köpek Osmaneli Dost Derneği Hayvan Barınağına getirildi. Yaralı köpeğin tedavisini üstlenen Dost Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Adem Gündüz, kimi hayvanın silahla yaralandığını kimi hayvanların araçlar tarafından çarpılarak yaralandığını, kimilerinin de araç arakasında sürüklendiğini dile getirdi. "Türkiye’nin her ilinden hayvan barınağımıza yaralı hayvan gelmektedir" diyen Adem Gündüz, sözlerine şöyle devam etti;

"Geçen yıl İstanbul’dan Bilecik’e taşındık. Şu an Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Dost Hayvanları Koruma Derneği olarak faaliyet gösteriyoruz. Bilecik’e taşınmamızın sebebi Anadolu’dan daha çok ihbar gelmesiydi. Bilecik Anadolu'nun ortası olduğu için her yaralı hayvanlar ağır vakalı hayvanların tedavilerini bir an önce yetişebilmek için buraya taşındık. Burada büyük bir tesis kuruyoruz. İçinde ameliyathanesi, tedavi odası, röntgen odası ve tahlil odası olan. Ş uan inşaatı devam ediyor bir kısmının inşaatını bitirdik sadece odaların inşaatı kaldı. Değerli hayvan sever arkadaşlardan da desteklerinizi bekliyoruz. Burada bir sürü hayvanımız var. 3 bacaklı tek gözü kör olan, insan şiddetine kalmış, tecavüz edilmiş bu tür hayvanlarımız var bunların bakımları beslenmesi korunması ve tedavileri için desteklerinizi bekliyoruz. Son olarak Bolu'nun Mudurnu ilçesinde av tüfeğiyle vurularak yaralanan köpek geldi. Köpek çok kan kaybettiği için iltihap kapmış. Son çare bacağını kalçadan itibaren kesmek zorunda kaldık. Üzgünüz ama böyle yapmasak ölebilirdi."

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