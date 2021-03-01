CHP'li meclis üyesi disipline sevk edildi Bilecik Belediye Meclis üyesi Diş Hekimi Ali Olcay: "Disiplin süreci devam diyor. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz"

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Bilecik Belediye Meclisinin Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Diş Hekimi Ali Olcay, 'Parti grup kararlarlarına uymadığı' gerekçesiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP'li meclis üyesi Olcay, belediye meclis toplantılarında grubunun kararlarına aklına yatmayan maddelerde verdiği 'Red' oylaması ile toplantılara damga vuruyordu. Bu sebepten dolayı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, partisine verdiği dilekçe sonrası Olcay, grup kararlarına uymadığı gerekçesiyle partisinin disiplin kuruluna sevk edildi.

" Disiplin süreci devam diyor. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz"

Konu hakkında İHA'ya açıklama yapan Ali Olcay, "Siyasi ahlak ve Cumhuriyet Halk Partili olma bilinci ile CHP'lilerin ve Bilecik halkının bana vermiş olduğu görevi layıkıyla ile yapmaya devam ediyorum ve görevimin başındayım. Disiplin süreci devam diyor. Gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Gerek gördüğüm takdirde düşüncelerimi kamuoyu ile paylaşacağım" dedi.

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