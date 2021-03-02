Modern basınçlı bireysel sulama sistemi destekleme tebliği yayınlandı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, modern basınçlı bireysel sulama sistemi destekleme tebliği yayınlandığı söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca sulama yatırımlarını içeren 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı' kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi hakkında tebliğ 31406 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Desteklenen konular ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, lineer veya center pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması, güneş enerjili sulama sistemi kurulması oldu. Başvurular 1 Mart 2021 tarihinde başlayarak, başvuru dosyası ile 30 gün içerisinde il müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne güncel veriler ile kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişiler başvuruda bulunabilecektir. Hibeye esas mal alım tutarı Katma Değer Vergisi (KDV) hariç 1 milyon TL'dir. Hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Program hakkında il müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzden bilgi alınabilecek olup, başvurular için temel kriter olan kayıt sistemlerine kayıtların yapılması/güncellenmesi hususunda üreticilerimizin dikkat etmesi gerekmektedir" dedi.

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