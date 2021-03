Korona virüsle mücadelede girilen normalleşme döneminin ardından Bilecik'te yüz yüze eğitim başladı. Korona virüs risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alan Bilecik'te 18 bin 600 öğrenci yüz yüze eğitime başladı.

Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir okullarından uzak kalan öğrenciler, bugün itibari ile okullarına, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Belirli şartlar dahilinde Bilecik'te 2 bin 754 anaokulu, 11 bin 62 ilkokul, 2 bin 602 ortaokul 8'inci sınıf, 2 bin 201 lise 12'inci sınıf olmak üzere toplam 18 bin 600 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. Tüm öğrencilere başarıları dileyen Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, "Hepimiz, içinde bulunduğumuz salgın döneminin oluşturduğu belirsizliklerle kimi zaman kaygılandık kimi zaman bunaldık, sıkıldık. Şimdi yeni ve yine zorlu bir dönem bizi bekliyor. Bu yeni süreçte, sınıf içinde ya da dışında, eğitim sistemi içinde bulunan herkesi önemli sorumluluklar beklemektedir. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul idareleri, üzerine düşen her sorumluluğu titizlikle yerine getirerek yüz yüze eğitime hazırlandı. Ama süreci olumlu şekilde devem ettirmek yine sahadaki öğretmenlerimize ve öğrencilerimize düşmektedir. Siz değerli öğretmenlerimiz nice zorluklarla yürütmeye çalıştığınız uzaktan eğitimlerinize, şimdi de yüz yüze eğitim sürecinde devam etme sorumluluğunuz eklenmiştir. Bu bağlamda sınıf yönetimine, salgın yönetimini de dahil ederek yerinde uygulamalar yapacağınıza kuşkumuz yoktur. Öğrencilerimizin tamamına kendi çocuklarınız gözüyle baktığınız için bu konudaki hassasiyetleriniz azami düzeyde olacağından kıymetli velilerimizin de kaygılarını azaltacak kontrolleri sağlayacağınızdan ve öğretim sürecini başarılı bir biçimde yürüteceğinizden eminiz. Sizler ne kadar tedbirli ve bilinçli olursanız eski güzel günlerimize o kadar çabuk döneriz. Bu konuda her birinize sonsuz güvenim var. Bilecik ili genelinde, her kesimden vatandaşımızın desteğini alarak rengimizi sarı yapıp özgürlüğümüzü ilan etme temennisindeyim. Yüz yüze görüşüp birbirimizi kucakladığımız günleri en yakın zamanda görmek dileğiyle" dedi.

