Cadde ve sokaklar yıkandı, alan temizliği yapıldı

Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kenttin birçok noktasında kapsamlı temizlik çalışması yapıldı.

Kar yağışı sonrasında oluşan kirlilik nedeniyle cadde ve sokaklarda yıkama çalışması yapan ekipler, şehrin birçok noktasında alan temizliği yaptı. Pelitözü Özgün Sitesi ve çevresi başta olmak üzere çeşitli alanlarda çöp toplayan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara çevremizi korumaları ve çöp atmamaları uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.