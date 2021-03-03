Başkan Tekin’den aylar sonra siftah yapan esnafı ziyaret etti

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Bilecik’in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Zekiye Tekin, normalleşme çerçevesinde dün tekrar işyerlerini açan ilçe esnafını ziyaret etti.

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında bir süredir Pazaryeri'nde kapalı olan kahve, çay ocakları ve lokantalar kontrollü normalleşme çerçevesinde dün tekrar açıldı. İlçede tekrar faaliyete başlayan işyerlerini gezen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, esnaflara alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirme yaparak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Esnafa bol kazançlar dileklerini ileten Başkan Tekin, “Normalleşme çerçevesinde kapalı olan esnaflarımız işyerlerini açarak faaliyete başladılar. Esnaflarımızı gezerek kendilerine bilgilendirme yaptık. Esnaflarımızda alınan kararlar doğrultusunda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak satışlarına başladılar. İlçe esnafımız zor bir süreçten geçti esnafımıza bol kazançlar dilerim” dedi.

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