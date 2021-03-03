BŞEÜ’den TYT, AYT ve DGS kursu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 2021 yılı bahar dönemi eğitim programına 3 yeni kursla devam ettiğini söyledi.

Rektör Beydemir, yaptığı açıklamada, "Üniversitemizin uzaktan eğitim sistemi üzerinden çevrimiçi ve canlı olarak gerçekleştirilecek kurslar kapsamında; 2021 Temel Yeterlilik Testi (TYT) Hızlandırılmış Matematik Kursu, 2021 Alan Yeterlilik Testi (AYT) hızlandırılmış matematik kursu ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sayısal kursu öğrencilerle buluşturulacak. Dr. Öğretim Üyesi Osman Alagöz ve Öğretim Görevlisi Kenan Elmaağaç tarafından verilecek dersler 14 hafta sürecek ve hafta sonları gerçekleştirilecek. Son başvuru tarihi 7 Mart 2021 olan kurslar hakkında detaylı bilgiye BŞEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabilir" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.