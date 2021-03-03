ASKF Başkanı Tosun, "BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor"

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, Bölgesel Amatör Lig (BAL) müsabakalarının başlama düdüğünün 17 Nisan'da çalacağını söyleyerek, "Bilecik'imizi bu ligde temsil edecek Vitraspor ve Bayırköyspor'a başarılar dilerim" dedi.

Tosun, yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun geçtiğimiz gün BAL'in ne zaman başlayacağıyla ilgili açıklamada bulunduğu söyledi. Bu açıklama ile BAL müsabakalarının 17 Nisan'da başlayacağını anlatan Tosun sözlerine şöyle devam etti;

"Bu yıl geçtiğimiz yıllara göre Bilecik'imizi BAL'da 2 takım temsil edecek. BAL temsilcimiz Bozüyük Vitraspor ile Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu Bayırköyspor olacak bu takımlar. 17 Nisan günü başlayacak BAL müsabakaları öncesi başta şehrimiz takımları olmak üzere tüm BAL takımlarına başarılar dilerim. Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.