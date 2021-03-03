Bozüyük polisi başarılı bir operasyona daha imza attı Piyasa değeri 82 bin TL olan uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirdi

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir başarılı operasyona daha imza atarken piyasa değeri 82 bin TL olan uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmeden ele geçirdi, olayla ilgili olarak yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre; Bilecik Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince ortaklaşa düzenlenen operasyonda şüphe üzerine bir şahıs takibe alındı. Bir süre sonra şüpheli şahıs durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. İl dışından ilçeye geldiği tespit edilen şahsın şüpheli tavır ve davranışları üzerine detaylı inceleme yapılabilmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Narkotik polislerin burada yaptıkları detaylı aramalar sonucunda şahsın sırt çantasına zulalanmış halde 1 kilo 56 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 159 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 82 bin TL olduğu kaydedildi. 2021 yılında ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu maddeleri piyasaya sürülmeden ele geçirilmiş oldu.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan S.K. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şüpheli S.K. tutuklanarak Bilecik M tipi kapalı cezaevine gönderildi.

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