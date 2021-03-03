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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Ünal vatandaşları aşı olmaya davet etti

İHA

Kaymakam Ünal vatandaşları aşı olmaya davet etti

Osmaneli İlçe Kaymakamı Yüksel Ünal, yeni tip Korona Virüse (Covid19) karşı vatandaşları aşı olmaya davet etti.
Aşıda herkesin sırasını beklemesi, sırası gelenin aşı olmaktan kaçınmaması gerektiğini anlatan Kaymakam Ünal, kendisinin de ikinci doz aşı için sırasını beklediğini söyledi. Salgını bitirmenin tek yolunun tedbirlere uymak ve kuralları yerine getirmekten geçtiğini hatırlatan Kaymakam Ünal, sözlerine şöyle devam etti;
"İller bazında görülen vakalara göre düzenlemeye gidilecek. Osmaneli olarak vatandaşlardan ricam kurallara uysunlar. Ben aşının ilk dozunu yaptırdım, sıram geldiğinde ikinci dozu olacağım ama kurallara uymaya devam edeceğim. İnsanların alınan kararlardan sıkıldığının farkındayız ama hepimiz için kurallara uymak zorundayız. Genel olarak vaka sayılarında düşüş var. Yeniden pik yapma ihtimaline karşı tedbirlere devam etmek zorundayız. Esnafımızı, ailemizi düşünerek tedbirlere mümkün olduğu kadar uyarsak salgını hep birlikte yeneriz. Bilim kurulu ne diyorsa onu yapacağız. Covid19’un görüldüğü tarihten bugüne gelinen süreçte elde edilen başarının devamının aşıyla mümkün olacak. Devletimizin kabul ettiği aşıya sonuna kadar güveniyorum. Bütün vatandaşlarımız duyarlılık gösterirse, normalleşme sürecinde Osmaneli olarak pandemi de ve pandemi genel durumuna baktığımızda güzel şeyler söyleyebiliriz. Aşılamada rakamlarımız biraz düşük. Sırası gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 182 den veya https://mhrs.gov.tr/ adresinden randevularını alarak aşıya davet ediyorum. Randevusunu alan ve sırası gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın Aile hekimliğine veya hastaneye aşılarını yaptırmaya giderken sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf olacak."

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