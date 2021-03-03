Bilecik İl Genel Meclisinde İl Özel İdaresinin 2020 yılına ait faaliyet raporu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Bilecik İl Genel Meclisi Mart ayı birleşimleri başlarken, mecliste İl Özel İdaresi kanununun 10 ve 18'inci maddeleri gereği 2020 yılına ait faaliyet raporu görüşüldü. Oylama öncesi bir sunum yapan Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı “İlimiz İl Özel İdaresinin görev ve sorumluk sahasına giren tüm konularda ve projelerde elini taşın altına koymaktan geri durulmadığını Bilecik halkının haklı ve makul tüm taleplerine maddi imkânlar ölçüsünde değerli meclis üyelerin desteği ve personelimizin üstün gayreti ile pek çok sektörde yüzlerce hizmet gerçekleşecek” dedi.

Daha sonra oylamada, 2020 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

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