Yardım tırı Karabağ’a doğru yola çıktı

Bilecik’in Bozüyük İlçe Müftülüğü ile Osmanlı Türkmenleri Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen yardım kampanyasında toplanan eşyalar Karabağ’a doğru yola çıktı.

İlçe Müftüsü Mustafa Topal, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Müftülüğümüz ve Osmanlı Türkmenleri Derneği ile ortaklaşa yürüttüğümüz ve Azerbeycan Karabağ’daki Türkmen kardeşlerimize yardım kampanyasında toplanan eşyaları teslim edilmek üzere yola çıkardık. Öncelikle Bozüyük halkımıza katkılarından dolayı ve toplanmasına yardımcı olan din görevlilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.