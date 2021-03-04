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2021 yılının Türkiye'de 'afet eğitim' yılı olarak ilan edildi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel; "Türkiye genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedefleniyor"

İHA

2021 yılının Türkiye'de 'afet eğitim' yılı olarak ilan edildi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel; "Türkiye genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedefleniyor"

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Hayri Demirel, 2021 yılının Türkiye'de 'afet eğitim' yılı olarak ilan edildiğini söyleyerek, "Deprem anındaki doğru davranış şekillerinden olan 'çökkapantutun' hareketlerinin sürekli prova edilmesi gerekmekte" dedi.
AFAD Bilecik Müdürü Mehmet Hayri Demirel, deprem öncesi hazırlıklardan olan afet ve acil durum çantası ile aile afet planının hazırlanmasının öneminden bahsetti. Tahliye esnasında ve sonrasında panik yapmadan gidilecek toplanma alanlarının nerelerde olduğunu vatandaşların EDevlet üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri anlatan İl Müdürü Demirel, sözlerine şöyle devam etti;
"Deprem dışındaki diğer heyelan, su baskını vb. afetlerinde ilimiz için önem arz ettiği ifade ediyor. Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında ilimizde bir dizi afet farkındalık eğitimleri planlandığı, yıl boyunca toplumun her kesimine ulaşılarak eğitimlerin verileceği ve yılsonu itibarıyla Türkiye genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedefleniyor. İlimizdeki afet risklerinin belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik afet öncesi süreçleri tanımlayan tüm kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve özel sektörün paydaşlığı ile hazırlanmaya başlanan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’ndan bahsedildi. Hazırlanan İRAP ile afetlerin etkisini en aza indirmek adına afetler öncesinde yapılması gerekenler planlanmış ve nasıl eyleme geçileceği konusunda yol haritasının belirlenmiş olacak."
Öte yandan İl Müdürü Demirel, AFAD gönüllüleri hakkında bilgi vererek, "AFAD gönüllüsü kimdir, nasıl olunur, hangi faaliyetlerde bulunur gibi sorulara maruz kalıyoruz. EDevlet üzerinden başvuru yapılarak AFAD gönüllüsü olunabilinir. AFAD gönüllüleri ile il müdürlüğü arasında iş birliği ve koordinasyonun büyük önem arz ediyor" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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