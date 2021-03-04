BŞEÜ, kademeli olarak örgün eğitime başlıyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 20202021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi eğitim öğretim planlaması hakkında yaptığı açıklamada, "Üniversitemizde 20202021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 08 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır" dedi.

Prof. Dr. Şükrü Beydemir yaptığı açıklamada, "Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ilk ve acil yardım programı ile meslek yüksekokulları bünyesinde yürütülen iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ve staj derslerinden başlayarak kademeli olarak örgün eğitime geçiş kararı alındı. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, Korona virüs (Covid19) salgınında eğitimöğretim süreçleriyle ilgili 17 Şubat 2021 tarihli açıklamaları dikkate alınarak, 20202021 akademik yılı bahar dönemine ilişkin eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi hususu üniversitemiz senatosunun 19 Şubat 2021 tarihli ve 277/2 sayılı toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır. Bu kararlar üniversitemizde 20202021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 08 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır. 20202021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde meslek yüksekokullarındaki iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ile staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışında tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek. 20202021 eğitim öğretim yılı bahar döneminde salgının seyrine, öğretim elemanlarının aşılanma durumlarına göre 05 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü ile sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu ilk ve acil yardım programının uygulama derslerinin ve meslek yüksekokullarındaki iş yeri uygulaması, iş yeri eğitimi ile staj derslerinin örgün öğretim yoluyla yürütülmesine ve bu dersler dışında tüm akademik birimlerde derslerin uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek. Örgün eğitime başlayacak öğrencilerinden kronik hastalığı olan veya örgün eğitime başlamak istemeyen öğrencilere akademik izin hakkı verilecek. Salgının seyrine, öğretim elemanlarının aşılanma durumlarına ve 5 Nisan 2021 tarihinden sonra örgün eğitime geçen birimlerde uygulamalardaki gelişmelere göre uygulaması olan diğer birim ve bölümlerde ara sınavlardan sonra kademeli olarak örgün eğitime geçilmesine karar verilmiştir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.