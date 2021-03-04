Cenaze hizmetleri kursu yoğun talep üzerine ikinci kez açıldı

Bilecik’in Pazaryeri İlçe Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan cenaze hizmetleri kursu yoğun talep üzerine bir kez daha açıldı.

Pazaryeri Halk Eğitimi Merkezi tarafından geçtiğimiz ay açılan cenaze hizmetleri kursu yoğun talep görürken, kurs sonunda 19 kişi belge almıştı. Haftanın her günü devam edecek olan 32 saatlik kursta, kursiyerlere cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler veriliyor. Katılımcılara uygulamalı olarak gösterilen kursta, şehitlik ve şehit cenaze törenleri ile ilgili de bilgiler veriliyor. Ayrıca, cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar çerçevesinde idari işlemler, defin işlemleri, organ nakli, nüfus ve veraset işlemleri hakkında da bilgi sahibi olmaları sağlanıyor.

Toplumda cenaze hizmetleri ile ilgili var olan ihtiyacın karşılanması ve cenaze hizmetlerinin dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla açılan ve kadınların ilgi gösterdiği kursun usta öğreticiliğini Hafize Acar yapıyor.

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