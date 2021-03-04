Balkondan aşağı attığı eski koltuk ağaçta takılı kalınca belediye ekiplerinden yardım istedi

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Bilecik'te bir kişinin, eski olduğu için balkonundan aşağı atarken bahçedeki ağaçta takılı kalan koltuk belediye ekipleri tarafından indirildi.

Garip olay Bilecik merkeze bağlı Bahçelievler Mehmetçik Sokak üzerinde meydana geldi. Bir vatandaş evinde eskiyen koltuğu balkonundan aşağı attı. Koltuk yere düşeceğine bahçede ağaçta kaldı. Koltuğu ağaçtan alamayan şahıs durumu belediye bildirdi. Olay yerine gelen Bilecik Belediyesi bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koltuğu ağaçtan indirdi.

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