180 bayana KADES bilgisi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

180 bayana KADES bilgisi verildi

İHA

180 bayana KADES bilgisi verildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünce bayanların yoğunlukta çalıştığı bir fabrikada, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yapıldı.
Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan 180 bayana Korona virüs (Covid19) tedbirleri çerçevesinde 6284 sayılı kanun ve KADES hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca KADES slayt filmi izletilmiş, izlettirilen film sonrası soru ve cevap şeklinde bilgilendirme yapıldı.
Konu hakkında Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Covid19 tedbirleri çerçevesinde yüz yüze görüşme yapan görevliler tarafından 180 broşür bayanlara dağıtılmış. KADES ile ilgili 10 afişin ise bahse konu fabrikanın yemekhane bölümü ve fabrikanın tekstil atölyesi girişine asılması sağlanmış, akıllı telefon kullanan 165 bayanın cep telefonuna Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) uygulamasının indirilmesi sağlanmıştır" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Araç içinde ölmek üzere bulunan 2 adet köpek çilingir yardımıyla kurtarıldı Araç sahibine 2 bin 66 TL para cezası kesildi
YEREL HABERLER Araç içinde ölmek üzere bulunan 2 adet köpek çilingir ...
Bu rüya üzerine Osmanlı Devletinin temelleri atılmıştı Osmangazi’nin rüyasını anlatan ‘’Rüya Sahnesi’’ yeni görünümüyle müzedeki yerini aldı Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin; ‘’Şehrimiz ve değerlerimize yakışır çalışmalar yapmaya devam edeceğiz’’
YEREL HABERLER Bu rüya üzerine Osmanlı Devletinin temelleri ...
Bilecik Edebali Stadı 15 gün içinde yıkılıyor Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdür Yasin Özdemir; "2 bin kişilik stadyumun yenisi 5 bin 300 kişi kapasiteli olacak"
YEREL HABERLER Bilecik Edebali Stadı 15 gün içinde yıkılıyor Bilecik ...
Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim Açılan işletmelerde alkol, oyun ve canlı müziğin yok, Teyfikbey Caddesinde kontrollü giriş olacak Bilecik Valisi Bilal Şentürk; “Alkol yok, oyun yok, canlı müzik yok” “Yüksek riskli sayılan turuncu bölgedeyiz"
YEREL HABERLER Bilecik'te 99 ayrı noktada denetim Açılan ...
Başkan Şahin’den yeni normalleşme sürecinde işyerlerini açan esnafa mesajı
YEREL HABERLER Başkan Şahin’den yeni normalleşme sürecinde ...
Minik Utku kumbarasındaki paraları “Bir İyilik Sıcak Bir Yuva” kampanyasına bağışladı
YEREL HABERLER Minik Utku kumbarasındaki paraları “Bir İyilik Sıcak ...
Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda kamp çadırı kurmak, piknik yapmak yasağı devam edecek
YEREL HABERLER Bozcaarmut Göleti ve Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda ...
Türkiye'de sadece onlarcası kaldı Üç metre boyunda ve 12 kilogram ağırlığında ve günde 2 kilograma yakın et tüketiyor Bilecik’te yaralı halde bulunan ve nesli tükenmek üzere olan 'Kara Akbaba' tedavi altına alındı Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Bu tür olaylarla karşılaşan vatandaşların duyarlı olmalarını ve bize ulaşmalarını bekliyoruz"
YEREL HABERLER Türkiye'de sadece onlarcası kaldı Üç metre boyunda ve ...
Balkondan aşağı attığı eski koltuk ağaçta takılı kalınca belediye ekiplerinden yardım istedi
YEREL HABERLER Balkondan aşağı attığı eski koltuk ağaçta takılı ...
Cenaze hizmetleri kursu yoğun talep üzerine ikinci kez açıldı
YEREL HABERLER Cenaze hizmetleri kursu yoğun talep üzerine ikinci ...
BŞEÜ, kademeli olarak örgün eğitime başlıyor Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir; "Üniversitemizde 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar dönemi 8 Mart 2021 Pazartesi günü başlayacaktır"
YEREL HABERLER BŞEÜ, kademeli olarak örgün eğitime başlıyor Bilecik ...
2021 yılının Türkiye'de 'afet eğitim' yılı olarak ilan edildi AFAD Bilecik İl Müdürü Mehmet Hayri Demirel; "Türkiye genelinde 51 milyon kişiye ulaşılmasının hedefleniyor"
YEREL HABERLER 2021 yılının Türkiye'de 'afet eğitim' yılı olarak ...
Yüksek riskli Bilecik'te vatandaşlar ev yerine sokakları tercih ediyor Yetkililer ve duyarlı vatandaşlar tedirgin Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin: "Vatandaşlarımızın 'oldu, bitti, geçti' dememeleri lazım"
YEREL HABERLER Yüksek riskli Bilecik'te vatandaşlar ev yerine ...
Yardım tırı Karabağ’a doğru yola çıktı
YEREL HABERLER Yardım tırı Karabağ’a doğru yola çıktı
2020 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi
YEREL HABERLER 2020 yılına ait faaliyet raporu oy birliği ile kabul ...
Kaymakam Ünal, "Hayvan yetiştiriciliği daha bilinçli olarak yapılmalıdır"
YEREL HABERLER Kaymakam Ünal, "Hayvan yetiştiriciliği daha bilinçli ...
Kaymakam Ünal vatandaşları aşı olmaya davet etti
YEREL HABERLER Kaymakam Ünal vatandaşları aşı olmaya davet etti
Bozüyük polisi başarılı bir operasyona daha imza attı Piyasa değeri 82 bin TL olan uyuşturucu madde piyasaya sürülmeden ele geçirdi
YEREL HABERLER Bozüyük polisi başarılı bir operasyona daha imza ...
Bilecik'te bazı iş yerlerinin açılış kapanış saatleri düzenlendi
YEREL HABERLER Bilecik'te bazı iş yerlerinin açılış kapanış saatleri ...
Osmaneli'nde açılan işletmeler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Osmaneli'nde açılan işletmeler dezenfekte edildi
Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" kampanyasına büyük destek İl Müftüsü Ali Erhun; "Bu kampanyaya en az 11 konutla katılmayı hedefledik"
YEREL HABERLER Bilecik Müftülüğünden "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" ...
ASKF Başkanı Tosun, "BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan'da çalıyor"
YEREL HABERLER ASKF Başkanı Tosun, "BAL müsabakalarının başlama ...
Eski araç lastiklerinden yapılan kedi evleri kenttin dört bir köşesine yerleştirildi
YEREL HABERLER Eski araç lastiklerinden yapılan kedi evleri kenttin ...
'Kiraz Göz' ameliyatı yapılan köpek sağlığına kavuştu Gözyaşı bezi hastalığı 10 dakika süren bir operasyonla tedavi edildi, görme yetisini kaybetme riskinden kurtuldu Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı; "Barınağımıza kazandırdığımız röntgen, ultrason ve diğer cihazlarımızla her türlü tedaviyi yapabiliyoruz"
YEREL HABERLER 'Kiraz Göz' ameliyatı yapılan köpek sağlığına ...